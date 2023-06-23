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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda

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Пятница 23 июня 2023 11:21
Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже задействован в выполнении боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.

Кроме авто, военнослужащие получили БПЛА Mavic 3Т и 4 планшета Samsung Tab А7.

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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