Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5
Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5 (прес-служба)
Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України два автомобілі Volkswagen Transporter T5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Автомобілі вже у розпорядженні підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.
Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.