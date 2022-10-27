Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобілі вже у розпорядженні підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.

Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.