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Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

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Четверг 27 октября 2022 12:56
Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5 Фото: Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5 (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины два автомобиля Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобили уже в распоряжении подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на юге Украины.

Кроме того, фонд передал бойцам "буржуйки", спальные мешки.

Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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