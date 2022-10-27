Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобили уже в распоряжении подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на юге Украины.

Кроме того, фонд передал бойцам "буржуйки", спальные мешки.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.