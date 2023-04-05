Favbet Foundation передав ЗСУ два ударних БПЛА "Лазар"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали більш ніж 95 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Ці комплекси вже стоять на озброєнні ЗСУ.

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