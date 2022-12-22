Favbet Foundation передав ЗСУ два мікроавтобуси

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України два мікроавтобуси Citroen Jamper і Volkswagen Transporter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Citroen Jamper виконує логістичні завдання в Чернігівській області в складі сил протиповітряної оборони (ППО).
Volkswagen Transporter також уже допомагає захисникам України доставляти необхідні вантажі на передову.
Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ уже понад 50 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.
Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.