Favbet Foundation передав ЗСУ два мікроавтобуси

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України два мікроавтобуси Citroen Jamper і Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Citroen Jamper виконує логістичні завдання в Чернігівській області в складі сил протиповітряної оборони (ППО).

Volkswagen Transporter також уже допомагає захисникам України доставляти необхідні вантажі на передову.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ уже понад 50 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.