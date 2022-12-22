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Favbet Foundation передал ВСУ два микроавтобуса

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Четверг 22 декабря 2022 11:53
Favbet Foundation передал ВСУ два микроавтобуса Фото: Favbet Foundation передал ВСУ два микроавтобуса (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины два микроавтобуса Citroen Jamper и Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Citroen Jamper выполняет логистические задачи в Черниговской области в составе сил противовоздушной обороны (ПВО).

Volkswagen Transporter также помогает защитникам Украины доставлять необходимые грузы на передовую.

Favbet Foundation передал ВСУ два микроавтобуса

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 50 авто - внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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