ua ru
Вт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок авто KIA Sorento

Новость на русском →
Вівторок 04 липня 2023 14:59
Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок авто KIA Sorento Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок авто KIA Sorento (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України, який виконує бойові завдання на Донеччині, повнопривідне авто KIA Sorento.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Повнопривідна автівка надійшла в розпорядження батальйону, який займає передові позиції на одному з ключових напрямків оборони.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 130 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО
DAILY
"Це вже моя третя війна із Росією". Історії іноземців, які стали на захист України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Це вже моя третя війна із Росією". Історії іноземців, які стали на захист України