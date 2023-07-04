ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 14:59
Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины, которое выполняет боевые задания в Донецкой области, полноприводное авто KIA Sorento.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Полноприводный автомобиль поступил в распоряжение батальона, занимающего передовые позиции на одном из ключевых направлений обороны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 авто, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины