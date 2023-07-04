Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда .

Полноприводный автомобиль поступил в распоряжение батальона, занимающего передовые позиции на одном из ключевых направлений обороны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 авто, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.