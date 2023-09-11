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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик, цього разу на луганський напрямок

Понеділок 11 вересня 2023 11:33
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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик, цього разу на луганський напрямок Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик, цього разу на луганський напрямок (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України черговий позашляховик високої прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже активно задіяно в роботі стрілецького батальйону в районі Діброви Луганської області.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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