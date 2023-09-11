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Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник, на этот раз на луганское направление

Понедельник 11 сентября 2023 11:33
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Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник, на этот раз на луганское направление Фото: Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник, на этот раз на луганское направление (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины очередной внедорожник высокой проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже активно задействован в работе стрелкового батальона в районе Дибровы Луганской области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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