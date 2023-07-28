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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan

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П'ятниця 28 липня 2023 12:11
Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan Фото6 Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan  (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних мил України черговий позашляховик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повыдомлення фонду.

У розпорядження ЗСУ надійшов автомобіль Nissan R51 Pathfinder.

Він допоможе захисникам України оперативно виконувати поставлені бойові завдання.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet ЗСУ отримали вже понад 190 авто, в тому числі 53 автомобілі для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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