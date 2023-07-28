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Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник Nissan

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Пятница 28 июля 2023 12:11
Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник Nissan Фото6 Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник Nissan (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных мыл Украины очередной внедорожник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В распоряжение ВСУ поступил автомобиль Nissan R51 Pathfinder.

Он поможет защитникам Украины оперативно выполнять поставленные боевые задания.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения при содействии Favbet Foundation и компании Favbet ВСУ получили уже более 190 авто, в том числе 53 автомобиля для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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