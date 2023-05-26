Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик та тепловізори

Позашляховик Mitsubishi L200 додатково оснащений приладом нічного бачення для підвищення ефективності його роботи в темну пору доби.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.