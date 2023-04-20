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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик на донецький напрямок

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Четвер 20 квітня 2023 10:51
Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик на донецький напрямок Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик на донецький напрямок (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних Сил України високопрохідний позашляховик Ford Ranger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

Автомобіль допомагатиме виконувати бойові завдання в складі мінометної батареї в районі міста Бахмут.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 100 авто, більш ніж 60 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Донецьк Збройні сили України
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