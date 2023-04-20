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Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник на донецкое направление

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Четверг 20 апреля 2023 10:51
Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник на донецкое направление Фото: Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник на донецкое направление (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины высокопроходимый внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Автомобиль будет помогать выполнять боевые задания в составе минометной батареи в районе Бахмута.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 100 авто, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Донецк Вооруженные силы Украины
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