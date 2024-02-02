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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen

П'ятниця 02 лютого 2024 15:14
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Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних сил України черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль використовується особовим складом батальйону логістики. В тому числі допомагає в евакуації і наданні медичної допомоги.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.

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