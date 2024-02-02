Favbet Foundation передав ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

Автомобіль використовується особовим складом батальйону логістики. В тому числі допомагає в евакуації і наданні медичної допомоги.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.