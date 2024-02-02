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Favbet Foundation передал ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen

Пятница 02 февраля 2024 15:14
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Favbet Foundation передал ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen Фото: Favbet Foundation передал ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных сил Украины очередной микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль используется личным составом батальона логистики. В том числе помогает в эвакуации и оказании медицинской помощи.

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation на январь 2024 года составила уже более 210 млн грн.

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