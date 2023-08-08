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Favbet Foundation передав ЗСУ на бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

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Вівторок 08 серпня 2023 11:12
Favbet Foundation передав ЗСУ на бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara Фото: Favbet Foundation передав ЗСУ на бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже допомагає спеціальному підрозділу ефективно виконувати поставлені бойові завдання на бахмутському напрямку.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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