Favbet Foundation передав захисникам України ще один мікроавтобус

Благодійний фонд Favbet Foundation передав до Національної гвардії України мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу фонду.
Автомобіль допоможе підрозділам Нацгвардії під час виконання бойових завдань на передовій у східних областях України.
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.
З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів.
Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.
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