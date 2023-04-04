Favbet Foundation передав захисникам Авдіївки позашляховик Nissan

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали більш ніж 95 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Пікап вже активно допомагає українським захисникам виконувати задання з протидії російській збройній агресії, зазначили в фонді.

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