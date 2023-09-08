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Favbet Foundation передав військовим розвідникам ГУР спецавтомобіль

П'ятниця 08 вересня 2023 11:14
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Favbet Foundation передав військовим розвідникам ГУР спецавтомобіль Фото: Favbet Foundation передав військовим розвідникам ГУР спецавтомобіль (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав співробітникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України спеціальний автомобіль для виконання завдань в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Вказаний транспортний засіб необхідний для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони у зв’язку з агресією російської федерації проти України. Наразі він уже використовується для виконання спеціальних завдань співробітниками ГУР.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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ГУР Збройні сили України
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