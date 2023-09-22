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Favbet Foundation передав спецпризначенцям ЗСУ черговий позашляховик

П'ятниця 22 вересня 2023 10:46
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Favbet Foundation передав спецпризначенцям ЗСУ черговий позашляховик Фото: Favbet Foundation передав спецпризначенцям ЗСУ черговий позашляховик (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Nissan Pathfinder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль передано бійцям спеціального підрозділу, який виконує бойові завдання на передових ділянках фронту.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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