Favbet Foundation передав спецпризначенням ЗСУ позашляховик Mazda

Автомобіль працює в складі групи Сил спеціальних операцій (ССО), яка бере участь у бойових діях на південно-східному напрямку прифронтової зони.



Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.