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Favbet Foundation передав спецпризначенням ЗСУ позашляховик Mazda

Фото: Favbet Foundation передав спецпризначенням ЗСУ позашляховик Mazda (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ позашляховик Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Favbet Foundation.

Автомобіль працює в складі групи Сил спеціальних операцій (ССО), яка бере участь у бойових діях на південно-східному напрямку прифронтової зони.


Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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