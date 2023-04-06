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Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan

Фото: Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan X-Trail.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на повідомлення фонду.

Авто вже допомагає українським захисникам виконувати поставлені завдання на сході України.

Всього за сприяння фонду ЗСУ отримали більш ніж 95 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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Збройні сили України