UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger

Фото: Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Rangerr (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Ford Ranger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

Авто отримав підрозділ ЗСУ, який спеціалізується на виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів у районах проведення бойових дій та на деокупованих територіях.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 135 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України