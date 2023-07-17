Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger

Авто отримав підрозділ ЗСУ, який спеціалізується на виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів у районах проведення бойових дій та на деокупованих територіях.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 135 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

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