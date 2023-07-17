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Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger

Новость на русском →
Понеділок 17 липня 2023 11:42
Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger Фото: Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Rangerr (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Ford Ranger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду .

Авто отримав підрозділ ЗСУ, який спеціалізується на виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів у районах проведення бойових дій та на деокупованих територіях.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 135 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України
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