Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль

Благодійний фонд Favbet Foundation передав броньований автомобіль на потреби одного з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Зазначене підрозділ ГУР виконує бойові завдання найбільш критичних ділянках фронту.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.