ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 14:29
Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери Фото: Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для розвідників Збройних сил України високотехнологічне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема розвідники ЗСУ отримали 5 рацій Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптери DJI Mavic 3 і 2 квадрокоптери з тепловізором Autel EVO-II Dual.

Крім того, фонд передав підрозділам української розвідки 2 тепловізійних приціли Infiray (Iray) Geni GL35R і два прилади нічного бачення Andres.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ уже понад 55 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН