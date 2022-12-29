Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери
Благодійний фонд Favbet Foundation передав для розвідників Збройних сил України високотехнологічне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Зокрема розвідники ЗСУ отримали 5 рацій Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптери DJI Mavic 3 і 2 квадрокоптери з тепловізором Autel EVO-II Dual.
Крім того, фонд передав підрозділам української розвідки 2 тепловізійних приціли Infiray (Iray) Geni GL35R і два прилади нічного бачення Andres.
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ уже понад 55 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.
Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.