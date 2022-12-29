ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 14:29
Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры Фото: Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал разведчикам Вооруженных сил Украины высокотехнологичное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В частности разведчики ВСУ получили 5 раций Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 и 2 квадрокоптера с тепловизором Autel EVO-II Dual.

Кроме того, фонд передал подразделениям украинской разведки два тепловизионных прицела Infiray (Iray) Geni GL35R и два прибора ночного видения Andres.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 55 авто - внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН