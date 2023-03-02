Favbet Foundation передав розвідникам ГУР позашляховик, мікроавтобус та ще 5 дронів

Цього разу розвідники отримали позашляховик Ford Ranger, повнопривідний мікроавтобус Volkswagen Transporter та квадрокоптери DJI Mavic 3.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом з компаніями-партнерами передав для ЗСУ більш ніж 70 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.