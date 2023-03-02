Favbet Foundation передав розвідникам ГУР позашляховик, мікроавтобус та ще 5 дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Цього разу розвідники отримали позашляховик Ford Ranger, повнопривідний мікроавтобус Volkswagen Transporter та квадрокоптери DJI Mavic 3.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом з компаніями-партнерами передав для ЗСУ більш ніж 70 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.