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Favbet Foundation передав роті "Фаворит" ще два позашляховики і двовісний причіп

Фото: Favbet Foundation передав роті "Фаворит" ще два позашляховики і двовісний причіп (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України чергові два позашляховики, Nissan P51 Pathfinder та Volkswagen Amarok, а також двовісний причіп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автівки отримала рота ударних БпЛА "Фаворит", яку з моменту створення патронує компанія Favbet.

Особовий склад роти "Фаворит" наразі виконує бойові завдання на сході країни.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили та інші Сили оборони країни отримали вже 280 автомобілів за сприяння Favbet Foundation, у тому числі 53 нових пікапи Peugeot у межах проекту "Армія дронів" президентської фандрайзингової платформи UNITED24.

Фонд Favbet Foundation є активним учасником проекту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації. Він зокрема є одним із найбільших донаторів проектів UNITED24 із закупівлі FPV-дронів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 600 дронів різного типу, в тому числі ударного.

У лютому 2024 року Favbet приєднався до великого збору на 35 безпілотних човнів для СБУ від UNITED24, monobank, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова. Морський дрон, який буде придбано за донат компанії у розмірі 10 млн грн, отримає назву "Фаворит".

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 300 млн грн.

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