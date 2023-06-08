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Favbet Foundation передав протитанковому підрозділу ЗСУ черговий пікап Mitsubishi L200

Фото: Favbet Foundation передав протитанковому підрозділу ЗСУ черговий пікап Mitsubishi L200 (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України пікап-позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль надійшов у розпорядження взводу протитанкових ракетних комплексів і вже допомагає виконувати бойові завдання на сході країни.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 120 авто, а також понад 65 дронів і сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України