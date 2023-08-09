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Favbet Foundation передав Нацгвардії позашляховик Mitsubishi L200

Фото: Favbet Foundation передав Нацгвардії позашляховик Mitsubishi L200 (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Національної гвардії України позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

На даний час підрозділ у складі Сил оборони виконує завдання, спрямовані на відсіч збройній агресії на півночі країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України