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Favbet Foundation передав Нацгвардії черговий позашляховик

Четвер 14 вересня 2023 11:48
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Favbet Foundation передав Нацгвардії черговий позашляховик Фото: Favbet Foundation передав Нацгвардії черговий позашляховик (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Національній гвардії України черговий позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Пікап вже допомагає виконувати бойові завдання та укріплювати позиції військовослужбовців на ключових ділянках фронту.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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