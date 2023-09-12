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Favbet Foundation передав морпіхам ЗСУ мікроавтобус Volkswagen

Вівторок 12 вересня 2023 10:47
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Favbet Foundation передав морпіхам ЗСУ мікроавтобус Volkswagen Фото: Favbet Foundation передав морпіхам ЗСУ мікроавтобус Volkswagen (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України мікроавтобус Volkswagen LT 35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто отримав окремий батальйон морської піхоти. Підрозділ бере безпосередню участь у бойових діях на сході України.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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