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Favbet Foundation передал морпехам ВСУ микроавтобус Volkswagen

Вторник 12 сентября 2023 10:47
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Favbet Foundation передал морпехам ВСУ микроавтобус Volkswagen Фото: Favbet Foundation передал морпехам ВСУ микроавтобус Volkswagen (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал вооруженным силам Украины микроавтобус Volkswagen LT 35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль получил отдельный батальон морской пехоты. Подразделение непосредственно участвует в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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