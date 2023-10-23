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Favbet Foundation передав мобільним вогневим групам черговий позашляховик Ford Ranger

Фото: Favbet Foundation передав мобільним вогневим групам черговий позашляховик Ford Ranger (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Національної гвардії України позашляховик Ford Ranger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль працює для забезпечення мобільних вогневих груп, що здійснюють охорону та оборону об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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