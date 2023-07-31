Favbet Foundation передав механізованому батальйону ЗСУ позашляховик Nissan

Наразі автомобіль працює на передовій, рятуючи життя українських військовослужбовців. Зокрема, авто вже допомогло евакуювати поранених бійців із зони бойових дій.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.