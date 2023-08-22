Favbet Foundation передав черговий позашляховик на бахмутський напрямок
Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних Сил України позашляховик високої прохідності Mazda B2500.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Автомобіль працює в зоні бойових дій і допомагає українським військовим давати відсіч російській збройній агресії на бахмутському напрямку.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які компанія Favbet придбала для ударних рот "Армії дронів".
Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.
Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
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