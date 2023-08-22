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Favbet Foundation передав черговий позашляховик на бахмутський напрямок

Вівторок 22 серпня 2023 13:08
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Favbet Foundation передав черговий позашляховик на бахмутський напрямок Фото: Favbet Foundation передав черговий позашляховик на бахмутський напрямок (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних Сил України позашляховик високої прохідності Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль працює в зоні бойових дій і допомагає українським військовим давати відсіч російській збройній агресії на бахмутському напрямку.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які компанія Favbet придбала для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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