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Favbet Foundation передал очередной внедорожник на бахмутское направление

Вторник 22 августа 2023 13:08
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Favbet Foundation передал очередной внедорожник на бахмутское направление Фото: Favbet Foundation передал очередной внедорожник на бахмутское направление (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных Сил Украины внедорожник высокой проходимости Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль работает в зоне боевых действий и помогает украинским военным давать отпор российской вооруженной агрессии на Бахмутском направлении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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