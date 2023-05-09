Favbet Foundation передав бригаді ЗСУ на південний напрямок позашляховик Mitsubishi L200

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

Автівка допомагатиме бійцям виконувати бойові завдання на південному напрямку.

"Високопрохідний, компактний транспорт одна з найважливіших потреб на фронті. Це авто допомагатиме виконувати бойові завдання відповідно до поставлених завдань, у тому числі під час контрнаступальних дій на півдні", - розповіли військові.

Вони також подякували фонду за оперативне опрацювання звернення, оскільки від моменту запиту до отримання ключів минуло менш як тиждень.

"Час для нас має вирішальне значення, особливо якщо ми говоримо про підготовку до контрнаступу", - додали військові.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто, більш ніж 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований в 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.