Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал новой военной части Вооруженных Сил Украины высокопроходимый пикап Mitsubishi L200.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.
Автомобиль будет помогать бойцам выполнять боевые задания на южном направлении.
"Высокопроходимый, компактный транспорт - одна из важнейших потребностей на фронте. Этот автомобиль будет помогать выполнять боевые задачи согласно поставленным задачам, в том числе во время контрнаступательных действий на юге", - рассказали военные.
Они также поблагодарили фонд за оперативную обработку обращения, поскольку с момента запроса до получения ключей прошло меньше недели.
"Время для нас имеет решающее значение, особенно если мы говорим о подготовке к контрнаступлению", - добавили военные.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.
В целом при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.