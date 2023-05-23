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Favbet Foundation передав бригаді імені Чорних Запорожців пікап Mitsubishi

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Вівторок 23 травня 2023 10:31
Favbet Foundation передав бригаді імені Чорних Запорожців пікап Mitsubishi Фото: Favbet Foundation передав бригаді імені Чорних Запорожців пікап Mitsubishi (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав мінометній батареї 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців високопрохідний пікап Mitsubishi L20

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже працює на сході України та допомагає захисникам виконувати бойові завдання на передовій.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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