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Favbet Foundation передал бригаде имени Черных Запорожцев пикап Mitsubishi

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Вторник 23 мая 2023 10:31
Favbet Foundation передал бригаде имени Черных Запорожцев пикап Mitsubishi Фото: Favbet Foundation передал бригаде имени Черных Запорожцев пикап Mitsubishi (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал минометную батарею 72-й бригады им. Черных Запорожцев высокопроходимый пикап Mitsubishi L20

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже работает на востоке Украины и помогает защитникам выполнять боевые задания на передовой.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 115 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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