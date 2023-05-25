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Favbet Foundation передав батальйону "Миротворець" два позашляховики

Фото6 Favbet Foundation передав батальйону "Миротворець" два позашляховики (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав батальйону особливого призначення "Миротворець" два позашляховики - Mitsubishi L200 і Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"Бійці батальйону ще у 2014 році стали на захист нашої Батьківщини, і вже 9 років борються з ворожою навалою", - зазначили в фонді.

Mitsubishi L200 додатково обладнано камерою нічного бачення, LED-освітленням, лебідкою і розмикачем електричного ланцюга одним тумблером.

Nissan Navara також дооснащено камерою нічного бачення і LED-освітленням.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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