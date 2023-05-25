ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet Foundation передав батальйону "Миротворець" два позашляховики

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 14:15
Favbet Foundation передав батальйону "Миротворець" два позашляховики Фото6 Favbet Foundation передав батальйону "Миротворець" два позашляховики (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав батальйону особливого призначення "Миротворець" два позашляховики - Mitsubishi L200 і Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"Бійці батальйону ще у 2014 році стали на захист нашої Батьківщини, і вже 9 років борються з ворожою навалою", - зазначили в фонді.

Mitsubishi L200 додатково обладнано камерою нічного бачення, LED-освітленням, лебідкою і розмикачем електричного ланцюга одним тумблером.

Nissan Navara також дооснащено камерою нічного бачення і LED-освітленням.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтери Збройні сили України
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром