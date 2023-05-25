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Favbet Foundation передал батальону "Миротворец" два внедорожника

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Четверг 25 мая 2023 14:15
Favbet Foundation передал батальону "Миротворец" два внедорожника Фото6 Favbet Foundation передал батальону "Миротворец" два внедорожника (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал батальону особого назначения "Миротворец" два внедорожника – Mitsubishi L200 и Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

"Бойцы батальона еще в 2014 году стали на защиту нашей Родины, и уже 9 лет борются с вражескими захватчиками", - отметили в фонде.

Favbet Foundation передал батальону &quot;Миротворец&quot; два внедорожника

На Mitsubishi L200 дополнительно установлены камера ночного видения, LED-освещение, лебедка и размыкач электрической цепи одним тумблером.

Nissan Navara также дооборудован камерой ночного видения и LED-освещением.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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