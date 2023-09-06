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Favbet Foundation передав артилеристам ЗСУ в район Бахмута черговий позашляховик

Середа 06 вересня 2023 11:05
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Favbet Foundation передав артилеристам ЗСУ в район Бахмута черговий позашляховик Фото: Favbet Foundation передав артилеристам ЗСУ в район Бахмута черговий позашляховик (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України черговий позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль допомагає артилерійському підрозділу виконувати маневри на Бахмутському напрямку, зокрема щодо швидкої передислокації на бездоріжжі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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